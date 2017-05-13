В Баку состоялась торжественная церемония открытия IV Игр исламской солидарности - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялась торжественная церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, официальная церемония закрытия игр пройдет 22 мая.

***23:51

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил IV Игры исламской солидарности открытыми.

Как сообщает Report, далее ночное небо над Бакинским олимпийским стадионом озарилось фейерверком. Залпы фейерверка сложили в небе надпись "Баку-2017".

На сцене появилась женщина с медной чашей с водой. Она появлялась и ранее, когда выходила команда Азербайджана. К ней присоединились еще 56 женщин с чашами с водой. Все они вылили воду, образовав единый красивый фонтан, символизирующий единый исламский мир.









***23:17

На Играх исламской солидарности "Баку-2017" завершился торжественный проход спортсменов из 54 стран. Как сообщает Report, знаменосцем азербайджанской делегации стал пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы Рафаэль Агаев.



Когда на стадионе появилась команда Азербайджана, Натиг Ширинов и 19 других музыкантов, играющих на нагаре, начали исполнение. Эта группа продолжала исполнение до завершения парада.





***22:31

Сначала в зал, где проходит церемония открытия, был внесен государственный флаг Азербайджана. После этого прозвучал государственный гимн и был поднят государственный флаг.

Далее представители стран-участниц Исламиады с флагами своих государств стали входить в зал.









***22:00

Началась церемония торжественного открытия IV Игр исламской солидарности Baku 2017.

Как сообщает Report, в церемонии, проходящей на Бакинском олимпийском стадионе, принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель организационного комитета Исламиады Мехрибан Алиева, другие официальные лица и руководители международных организаций и федераций.

В Играх за 269 комплектов медалей по 21 виду спорта поборются около трех тысяч спортсменов из 54 стран. В программу соревнований включены некоторые новые виды спорта. Это борьба, дзюдо, парадзюдо, параатлетика, бокс, зорхана, стрельба, художественная и спортивная гимнастика.

Исламиада будет демонстрироваться на 4 континентах, по прогнозам, ее посмотрят 1,3 млрд человек.

Отметим, I Игры исламской солидарности прошли в Саудовской Аравии в 2005 году. II Игры исламской солидарности были запланированы на октябрь 2009 года в Иране, потом перенесены на апрель 2010 года и в итоге не состоялись. III Игры исламской солидарности прошли в 2013 году в Индонезии.