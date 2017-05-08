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    В Баку IV Исламские игры солидарности стартуют соревнованиями по футболу

    В первой встрече сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 23-х лет встретится со сборной Камеруна

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку старт IV Исламским играм солидарности будет дан сегодня соревнованиями по футболу. Как сообщает Report, первый матч состоится между командами Саудовской Аравии и Марокко с участием футболистов до 23 лет.

    В первом матче группы А соревнуются сборные Азербайджана и Камеруна.

    Отметим, что церемония открытия IV Исламских игр солидарности состоится 12 мая. Под флагами 56 стран и Спортивной федерации исламской солидарности за 269 комплектов медалей соревнуются спортсмены в 20 видах спорта.

    Первые Игры исламской солидарности прошли в 2005 году в Саудовской Аравии. Следующие игры, запланированные на проведение в апреле 2010 года в Иране, были отложены в октябре 2009 года и впоследствии аннулированы. Третья по счету Исламиада прошла в Индонезии в 2013 году.

    8 мая (понедельник)

    Футбол

    Группа А

    10:30. Саудовская Аравия - Марокко

    "Азал Арена"

    18:30. Азербайджан - Камерун

    "Байыл Арена"

    Группа В

    12:30. Алжир - Турция

    "Байыл Арена"

    16:30. Палестина - Оман

    "Азал Арена"

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