 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Утвержден состав сборной России на Олимпийские игры-2016

    По решению исполкома, в делегацию войдут 387 спортсменов

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав национальной сборной для участия в Олимпиаде-2016 в Бразилии. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на официальном сайте ОКР.

    По решению исполкома, в делегацию войдут 387 спортсменов, которые представят 30 видов спорта, в том числе 68 легкоатлетов. Окончательный состав в греко-римской борьбе определят 22 июля.

    Олимпийские игры 2016 года пройдут в Бразилии с 5 по 21 августа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi