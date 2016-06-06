​Участники мирового классификационного турнира по боксу будут жить в Деревне атлетов

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Для участия на мировом квалификационном турнире по боксу лицензионного характера на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро в Баку приедут 460 спортсменов из 105 стран.

Об этом Report сообщил исполнительный директор Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

По его словам, на 10-дневных соревнованиях в общей сложности ожидается участие около 900 гостей, среди которых будут также представители Армении.

Н.Сафаров сказал, что всех гостей разместят в Деревне атлетов. В федерации отметили, что в качестве почетного гостя в Баку приедет президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Чинг-Куо Вун.

Азербайджан представят 3 боксера - Руфат Гусейнов (49 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг) и Теймур Мамедов (81 кг). В остальных 7 весовых категориях лицензии уже завоеваны.

Отметим, что также рассматривалась возможность проведения мирового классификационного турнира в Габале. В качестве причины приводились проблемы, связанные с размещением гостей из-за организации в Баку Европейского Гран-при по Формуле-1. Однако затем приняли решение разместить участников турнира по боксу не в отелях, а в Деревне атлетов.

Таким образом, после I Европейских игр "Баку-2015" Деревня атлетов вновь передана в распоряжение спортсменов.