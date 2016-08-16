Расул Чунаев примет участие в утешительной встрече за бронзовую медаль Рио-2016 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Расул Чунаев (греко-римская борьба) принял участие в полуфинале.

Как сообщает Report, противником выступающего в весовой категории 66 кг 25-летнего азербайджанского спортсмена стал армянин Мигран Арутюнян.

В первой части встречи за счет примененного приема Арутюнян вышел вперед. Хотя после перерыва Чунаеву пришлось отбить у противника одно очко, он не смог одержать победу.

Таким образом, представителю Азербайджана придется довольствоваться утешительной встречей за бронзовую медаль.

***18:28

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Расул Чунаев вышел на очередную встречу соревнований по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, первым соперником 25-летнего спортсмена в весовой категории 66 кг в 1/8 финала стал российский олимпийский чемпион Ислам-Бек Альбиев.

Хотя в ходе встречи азербайджанский спортсмен потерпел поражение со счетом 0:2, в конечном счете он одержал победу (3:2) и прошел в 1/4 финала.

Очередным соперником Р.Чунаева будет алжирец Тарек Азиз Бенаисса.