У азербайджанской тяжелоатлетки, завоевавшей золото на Исламиаде, обнаружен допинг

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В организме азербайджанской тяжелоатлетки Анастасии Ибрагимли, завоевавшей золотую медаль на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017", обнаружен запрещенный препарат.

Как сообщает Report, об этом на собственной странице в соцсети Facebook написал вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и главный тренер национальной команды Тофик Гейдаров.

Но он не сообщил о деталях данного вопроса. Зато Т.Гейдаров отметил, что в связи с данными событиями уходит в отставку с занимаемых должностей: "Запланированная с кем-то игра Анастасии Ибрагимли и Хафиза Сулейманова стала причиной моего окончательного ухода из этого вида спорта. Потому что я дал обещание как спортсменам и тренерам, так и всем руководителям во главе с президентом Международной федерации тяжёлой атлетики Тамашом Аяном. Я сказал им, что если возникнет еще одна проблема допинга в нашей команде, тогда я не буду работать на своем месте. Нас смогли ударить нашими же руками".

Сама Ибрагимли в заявлении Report отметила: "Я ничего не скажу. Могу заявить лишь то, что достойно выступила на Исламиаде".

Исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли отказалась комментировать данный вопрос.

Отметим, что Анастасия Ибрагимли на Исламиаде в весовой категории 69 кг по сумме двоеборья с результатом 219 кг (100 кг в рывке + 119 кг в толчке) удостоилась золотой медали.