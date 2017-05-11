Турция приезжает на IV Игры исламской солидарности в составе 339 спортсменов - СПИСОК

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Турция будет представлена на IV Играх исламской солидарности 339 спортсменами. Как сообщает Report, это самая большая команда после Азербайджана.

Спортсмены из соседней страны будут состязаться в 21 виде спорта: стрельба (19 человек), атлетика (45), пара-атлетика (7), дзюдо (14), пара-дзюдо (5), бокс (10), баскетбол 3x3 (8), гимнастика (9), борьба (24), тяжелая атлетика (16), каратэ (12), настольный теннис (7), тхэквондо (16), теннис (8), ушу (6), плавание (41), гандбол (28), футбол (23), волейбол (28), водное поло (13).

Министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил о хорошей подготовке спортсменов к Исламиаде. Он высказал уверенность в победе на соревнованиях: "Настало время получения пользы от тренировок наших спортсменов. Я верю, что звезды нашей национальной сборной в лучшем свете будут представлять наш флаг. В последнее время успехи на международных турнирах очень важны для нашей страны. Я верю в продолжение успехов в "Баку-2017" и желаю спортсменам успехов".

Министр напомнил, что следующие Игры исламской солидарности пройдут в Стамбуле: "Я верю, что в 2021 году мы достойно примем V Игры исламской солидарности".

Отметим, что IV игры исламской солидарности пройдут с 12 по 22 мая. Однако 8 мая уже был дан старт соревнованиям по футболу и гандболу, а сегодня стартовали соревнования по волейболу.