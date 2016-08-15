​Тренер сборной Германии по гребле скончался после ДТП в Рио-де-Жанейро

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Тренер сборной ФРГ по гребле на каноэ Штефан Венце скончался от травм, полученных после аварии в олимпийской столице Рио-де- Жанейро.

Как передает Report, об этом сообщил немецкий журнал Focus со ссылкой на Германский олимпийский союз.

Хенце получил серьезную травму головы в результате дорожно-транспортного происшествия, находясь в такси. После происшествия он был доставлен в больницу, в которой не оказалось неврологического отделения. В результате немца пришлось перевозить в другое отделение, расположенное на расстоянии 20 километров от первого. На протяжении нескольких дней он находился в критическом состоянии.

Вместе с Хенце в машине находился еще один сотрудник сборной - Кристиан Кединг, он получил легкие травмы и уже выписан из больницы.