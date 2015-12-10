Томас Бах: Реформы МОК позволили сэкономить 3 млрд. долларов при подготовке к Олимпиаде-2020

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Имплементация рекомендаций программы развития олимпийского движения Agenda-2020 уже сейчас позволила сократить на 3 млрд. долларов расходы на подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) заявил президент организации Томас Бах.

Agenda-2020 была принята в декабре прошлого года и включает в себя 40 рекомендаций.

"Несмотря на то, что Agenda-2020 была принята уже после избрания Токио столицей Олимпийских игр, за минувший год совместно с международными спортивными федерациями, оргкомитетом мы сумели сохранить порядка 3 млрд. долларов США", - сказал Бах.