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    Стартовала пропагандистская кампания IV Игр исламской солидарности

    Прошло мероприятие по случаю 50 дней до начала игр© Report.az

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стартовала пропагандистская кампания IV Игр исламской солидарности.

    Как сообщает Report, с этой целью на бакинском бульваре прошло мероприятие по случаю 50 дней до начала игр.

    На мероприятии присутствовали корпоративный директор Операционного комитета Исламиады Эльчин Сафаров, спортсмены и звездные послы – борец Расул Чунаев, боксеры Кямран Шахсуварлы, Лейла Джавадова, Айнур Рзаева, телеведущий Хаджи Нуран, а также юмористы Рафаэль и Джошгун.

    После выступлений спортсменов и звездных послов была организована тренировочная сессия с участием добровольцев.

    В конце мероприятия провели лотерею и 2 человека выиграли билеты на IV Игры исламской солидарности. 

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