© Report.az

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стартовала пропагандистская кампания IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, с этой целью на бакинском бульваре прошло мероприятие по случаю 50 дней до начала игр.

На мероприятии присутствовали корпоративный директор Операционного комитета Исламиады Эльчин Сафаров, спортсмены и звездные послы – борец Расул Чунаев, боксеры Кямран Шахсуварлы, Лейла Джавадова, Айнур Рзаева, телеведущий Хаджи Нуран, а также юмористы Рафаэль и Джошгун.

После выступлений спортсменов и звездных послов была организована тренировочная сессия с участием добровольцев.

В конце мероприятия провели лотерею и 2 человека выиграли билеты на IV Игры исламской солидарности.