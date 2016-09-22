Старший тренер сборной Дагестана: В России не поддержали Радика Исаева и Патимат Абакарову

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Радик Исаев, принесший сборной Азербайджана золото на Летних олимпийских играх "Рио-2016", является первым и единственным тхэквондистом, занявшим первое место на олимпиаде среди стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом РИА Дагестан заявил старший тренер сборной Дагестана по тхеквондо Магомед Абдуллаев.

Он рассказал об успехах дагестанских тхэквондистов Радика Исаева и Патимат Абакаровой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро: "Не иначе, как триумфальным, выступление наших тхэквондистов Радика Исаева и Патимат Абакаровой не назовешь. Две олимпийские медали – одна золотая и одна бронзовая, и наши тхэквондисты – лучшие в мире. О таком результате можно было только мечтать. На олимпийском турнире они одержали победы над многими именитыми спортсменами, в том числе чемпионами Олимпийских игр. Тем ценнее от этого их медали".

По словам Абдуллаева, олимпийский успех связан в первую очередь с поддержкой и условиями, которые создали для тхэквондистов в Азербайджане: "В Баку Радика и Патимат встречали как национальных героев. Это страна, которая на протяжении всего олимпийского цикла поддерживала их, верила в победу наших тхэквондистов, и нам приятно, что они смогли оправдать их надежды. Сейчас в России многие с завистью смотрят на успех Радика и Патимат, сожалея о том, что в свое время упустили таких атлетов. Они могли стоять на олимпийском пьедестале и в их честь играл бы гимн Российской Федерации. Здесь им было сложно пробиться в состав сборной, тренеры их не рассматривали как серьезных спортсменов, способных на большие победы, не поддерживали. Они уехали и доказали обратное. В России до сих пор нет олимпийского чемпиона по тхэквондо, а в Азербайджане он есть, причем Радик является и единственным на территории СНГ чемпионом Олимпиады".

Напомним, что в рамках торжественных мероприятий по случаю 80-летия со дня образования министерства по физической культуре и спорту Дагестана состоится чествование победителей и призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.