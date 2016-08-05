Обнародован состав паралимпийской сборной Азербайджана на Рио-2016

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Стал известен состав сборной Азербайджана на Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Паралимпийского движения, в паралимпийскую сборную Азербайджана войдет 41 спортсмен.

Из них 16 выступят в атлетике, 7 - в дзюдо, 2 - в пауэрлифтинге, 12 - в плавании, 3 - в стрельбе и 1 атлет в стрельбе из лука.

Знаменосцем паралимпийской сборной Азербайджана на церемонии открытия будет медалист трех Паралимпийских игр, дзюдоист Ильхам Закиев.

Паралимпийские игры пройдут в Бразилии с 7 по 18 сентября.