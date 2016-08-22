Состоялась церемония закрытия Олимпийских игр на стадионе "Маракана"

Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр состоялась на легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, соревнования проходили с 5 по 21 августа, в них приняли участие более 11 тысяч спортсменов.

Сборная Азербайджана завершила выступление на Олимпийских играх на 39-м месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 18 медалей - 1 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых.

Первой стала команда США, в активе которой 121 медаль (46-37-38), второй с 67 наградами - сборная Великобритании (27-23-17), третьей с 70 медалями - команда Китая (26-18-26).