​СМИ: Иранских легкоатлетов ограбили в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Иранские легкоатлеты Эхсан Хаддади и Хассан Тафтьян были ограблены в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По информации агентства, у Хаддади была украдена 1 тыс. долларов, у Тафтьяна - 2 тыс. долларов. Спортсмены обнаружили пропажу в субботу утром после возвращения с соревнований.

Хаддади является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году в метании диска. Он стал первым в истории Ирана легкоатлетом, завоевавшим олимпийскую медаль в легкой атлетике. Тафтьян выступит на Играх в Рио-де-Жанейро в беге на 100 м.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершатся 21 августа.