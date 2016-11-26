СМИ: Американские спортсмены употребляли кокаин перед Олимпиадой-2016

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документы, полученные от хакерской группы Fancy Bears.

Во вторник Fancy Bears на своей официальной странице в социальной сети Facebook опубликовала информацию, что получила доступ к переписке представителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с сотрудниками американского антидопингового агентства (USADA).

По данным издания, письма между представителями ВАДА и USADA, которые оказались в распоряжении хакеров, содержат разговоры об одном известном американском спортсмене с подозрительным анализом крови, а также как минимум о двух американских атлетах, которые употребляли запрещенное вещество кокаин перед началом Олимпийски игр 2016 года с целью снижения веса.