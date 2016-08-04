Сегодня в "Рио-2016" начинается борьба среди мужских футбольных команд

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на Летних олимпийских играх "Рио-де-Жанейро-2016" начинаются соревнования по футболу среди мужских команд. Как сообщает Report, в борьбу вступят 16 мужских сборных.

Первая игра состоится между сборными Ирака и Дании, а последняя игра - между Нигерией и Японией.

Группа A

20:00. Ирак - Дания

23:00. Бразилия - ЮАР

Группа B

02:00. Швеция - Колумбия

05:00. Нигерия - Япония

Группа C

00:00. Мексика - Германия

03:00. Острова Фиджи - Республика Корея

Группа D

22:00. Гондурас - Алжир

01:00. Португалия - Аргентина

Первые соревнования на 31-х Олимпийских играх состоялись между женскими футбольными командами. Ниже указаны результаты встреч первого дня соревнований:

Группа E

20:00. Швеция - ЮАР - 1:0

23:00. Бразилия - Китай - 3:0

Группа F

22:00. Канада - Австралия - 2:0

01:00. Зимбабве - Германия - 1:6

Группа G

02:00. США - Новая Зеландия - 2:0

05:00. Франция - Колумбия - 4:0