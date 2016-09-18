Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые завершатся в воскресенье.

Как передает Report, в субботу разыгрывался 61 комплект наград, и у соперников китайцев в медальном зачете оставались теоретические шансы на победу в общем зачете, однако догнать команду Китая им не удалось.

Перед заключительным соревновательным днем в активе китайской сборной 105 золотых, 81 серебряная и 51 бронзовая награда. У идущих следом британцев 64 золотых, 39 серебряных и 44 бронзовые медали. Замыкают тройку украинцы, завоевавшие 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых медалей. В заключительный день Паралимпиады будет разыграно менее 10 комплектов наград, так что первенству китайцев уже ничто не угрожает.