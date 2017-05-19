Сборная Азербайджана по боксу стала сильнейшей на Исламиаде

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" сборная Азербайджана по боксу была признана сильнейшей командой.

Как отметили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, в мужских соревнованиях в 10-ти весовых категориях наша сборная завоевала 7 медалей. На счету Азербайджана 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль.

Ставшая лучшей на Исламиаде сборная Азербайджана отличилась не только по количеству медалей, но и по пробе наград.

Узбекистан занял второе место. Отстав от лидеров на 2 медали, азиаты завоевали 5 медалей, 3 из которых золотые.

Третье место принадлежит Казахстану, спортсмены которой завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали.

Последующие места занимают Сирия и Туркменистан.

Лишь 5 стран на IV Играх исламской солидарности испытали радость чемпионства. В целом, медали удалось завоевать членам 13-ти сборных.

Отметим, что в состав сборной Азербайджан по боксу входят Джавид Челебиев (60 кг), Теймур Мамедов (91 кг), Магомедрасул Меджидов (+91 кг) – заняли первое место, Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг) – заняли второе место, Тайфур Алиев (56 кг) – занял третье место.