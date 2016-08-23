CAS отклонил апелляцию паралимпийского комитета России

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Международный спортивный арбитраж (CAS) отклонил апелляцию российских паралимпийцев, не допустив сборную России до игр в Рио.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", CAS отклонил жалобу Паралимпийского комитета России на решение Совета Международного Паралимпийского комитета (МПК) от 7 августа.

Отметим, 22 июля МПК открыл дело в отношении Паралимпийского комитета России после получения от Всемирного антидопингового агентства (WADA) имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Отстранение ПКР означает запрет на подачу заявки на участие всех российских паралимпийцев в Играх в Рио, которые пройдут в сентябре.