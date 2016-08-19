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    Российская атлетка избрана членом комиссии спортсменов МОК

    В голосовании приняли участие 5 185 спортсменов

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева избрана в Комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

    Как передает Report, в результате голосования, в котором участвовали 5 185 спортсменов, право на членство в МОК получили Бритта Хейдеманн (фехтование, Германия), Рю Сеунг Мин (настольный теннис, Южная Корея) и Даниель Дьюрта (плавание, Венгрия).

    Вышеупомянутые лица получат место в составе комиссии на 17 человек.

    Отметим, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заморозило членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Российской федерации легкой атлетики (ARAF) по причине поддержки допинга. Недавно 34-летняя Е.Исинбаева заявила, что является кандидатом на пост президента Российской федерации легкой атлетики.

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