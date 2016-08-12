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    Рио-2016: Переживания и радость семьи Эльмара Гасымова - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

    Он принес Азербайджану серебряную медаль в весовой категории 100 кг

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Сотрудник Report наблюдал за полуфинальным и финальным выступлениями азербайджанского дзюдоиста Эльмара Гасымова на Летних олимпийских играх вместе с его семьей. 

    Члены семьи Э.Гасымова - отец Ильгар Гасымов, мать Шаргия Гасымова, брат Эльдар Гасымов, двоюродная сестра Джамиля Гасымова и другие родственники, друзья с большой радостью встретили его выход в полуфинал и финал. 

    Report представляет фоторепортаж, отражающий переживания и радость членов семьи дзюдоиста. 

    Напомним, что Э.Гасымов в весовой категории 100 кг проиграл в финале и стал обладателем серебряной медали. 

    Естественно, за соревнованиями в Бразилии семья спортсмена так же, как и все азербайджанцы, наблюдала с большим интересом и волнением.

    Ильгар Гасымов поделился своей радостью, несмотря на волнение после того, как его сын вышел в финал: "Вся семья верила, что Эльмар будет бороться до последнего. Мы также верим, что он поднимет наш флаг и прозвучит наш гимн. Мы рады, что эта победа радует азербайджанский народ, нас и каждого".

    На телефон отца спортсмена не прекращаясь поступали звонки с поздравлениями. Первый звонок поступил от параолимпийского чемпиона Ильхама Закиева. Звонили также из Федерации дзюдо Азербайджана, Национального олимпийского комитета, друзья и родственники.

    Фото: Фири Салим/ ИА REPORT

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