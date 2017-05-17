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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Завоевавший золотую медаль на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" Рафаэль Агаев получил приглашение от клуба "Ювентус".

Как сообщает Report, об этом сообщил сам спортсмен. Он пояснил, что проживающий в российской столице Москве его помощник связался с итальянским клубом и рассказал о нем: "У меня есть помощник в Москве. Поскольку я не владею английским языком, некоторые дела поручаю ему. Он связался с директором "Ювентуса" и сообщил ему обо мне, и о том, что я поклонник этого клуба. Они пригласили меня в Италию. В ближайшее время отправлюсь в Турин и подарю свою форму клубу. Познакомлюсь с их музеями и пофотографируюсь с туристами".

"Когда мне было 19 лет, я хотел бросить каратэ и перейти в футбол. Потом передумал", - добавил Р. Агаев.

Отметим, что Рафаэль Агаев - 5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы.