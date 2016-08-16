Принесшая бронзовую медаль Азербайджану спортсменка заявила, что довольна результатом

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "Ощущения самые высокие, это Олимпиада, мы готовимся всю жизнь к этим стартам, поэтому эмоции передать невозможно".

Как передает Report, об этом сказала азербайджанский бронзовый призер Олимпиады в Рио в гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская.

"Эти 40 секунд дорогого стоят, много тренировок, миллионы километров, страданий. Поэтому когда мы встаем на старт, это уже достижение. А когда мы финишируем и получаем медаль, то это просто непередаваемые ощущения", - добавила бронзовый призер.

И.Осипенко-Радомская сказала, что довольна результатом, к тому же, впереди ее ожидают соревнования на 500 метров: "Поэтому результат на 200 метров это хороший результат. Здесь надо рассчитывать на удачный старт, удачу. Когда ты зарабатываешь олимпийскую медаль, ты уже победитель, не важно, какую медаль ты заработал".

Говоря об ожиданиях от соревнований на 500 метров, азербайджанская спортсменка сказала, что продолжит работать и будет рассчитывать на успех.

И.Осипенко-Радомская также призвала других азербайджанских спортсменов продолжать стараться, терпеть до последнего.