Победивший армянина азербайджанский борец завоевал лицензию на олимпиаду - ВИДЕО

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский вольноборец Джабраил Гасанов завоевал лицензию на Летние олимпийские игры Рио-де-Жанейро-2016.

Как сообщает Report, 26-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 76 кг, получил лицензию в Европейском классификационном турнире в сербском городе Зренянин.

Гасанов начал борьбу в 1/8 финала. В первой встрече он победил Александру Буркана (Молдова) со счетом 10:0. Затем с таким же счетом выиграл у Кристиана Брзозовского (Польша). В полуфинале азербайджанский спортсмен встретился с Суреном Хачатуряном (Армения), завоевав абсолютную победу за 51 секунду.

Выйдя в финал, Дж.Гасанов получил лицензию на олимпиаду.

Отметим, что это 12-я лицензия азербайджанских борцов.