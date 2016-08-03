Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправился в очередное турне - он посетит Бразилию, Аргентину, Канаду и побывает на западном побережье США. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, Пан Ги Мун примет участие в эстафете олимпийского огня и будет присутствовать на церемонии открытия XXXI летних Игр.

"Сначала он прибудет в Рио-де-Жанейро, где примет участие в открытии XXXI Олимпийских игр. 5 августа он будет участвовать в эстафете олимпийского огня", - сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Пан Ги Мун планирует посетить Олимпийскую деревню. В его программе – встреча с командой беженцев.

Из Бразилии Генеральный секретарь вылетит в Буэнос-Айрес, где 8 августа он встретится с президентом Аргентины и министром иностранных дел этой страны.

В программе турне Генерального секретаря ООН - поездки в Лос-Анжелес и Сан-Франциско. 12 августа из Калифорнии Пан Ги Мун отправится в Канаду, где выступит в Университете Калгари.