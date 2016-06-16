Олимпийская деревня Игр-2016 открыта в Рио- де-Жанейро

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Олимпийская деревня, в которой будут располагаться члены делегаций стран-участниц Игр 2016 года, была открыта в Рио-де-Жанейро. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, деревня примет более 18 тыс. олимпийцев и паралимпийцев, официальных лиц и волонтеров.

Комплекс включает в себя 31 здание, в которых располагаются более 3600 жилых помещений. На территории деревни спортсменам будут предоставлены услуги косметологов и психологов, также в комплексе расположены многоконфессиональный религиозный центр, плавательные бассейны и теннисные корты.

Ожидается, что первые спортсмены прибудут в деревню 24 июля.

Олимпийские игры 2016 года в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа.