Обнародованы детали назначения боксера Теймура Мамедова знаменосцем азербайджанской сборной на олимпиаде

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы причины назначения боксера Теймура Мамедова знаменосцем азербайджанской сборной на Летних олимпийских играх Рио-де-Жанейро-2016.

Об этом Report сообщил заведующий отделом международных отношений министерства молодежи и спорта, шеф де-миссион Азербайджана на "Рио-2016" Ильхам Мадатов.

По его словам, выбор проводился между победителем Лондонских летних олимпийских игр 2012 года, вольноборцем Тогрулом Аскеровым и Теймуром Мамедовым. В конце преимущество было отдано Т.Мамедову по двум факторам: "На самом деле, у нас было много вариантов. Однако в основном обсуждались эти два спортсмена. Аскеров является олимпийским чемпионом и чемпионом Европы, а также победителем I Европейских олимпийских игр "Баку-2015", а Теймур завоевал медали на всех соревнованиях. Он является чемпионом Европы и победителем "Баку-2015", призером Лондонской олимпиады, двукратным призером чемпионата мира, призером чемпионата Европы. Встречи боксеров начнутся на следующий день после церемонии открытия, 6 августа. Вольноборцы начнут борьбу с 14 августа".

Отметим, что Летние олимпийские игры Рио-де-Жанейро-2016 пройдут 5-21 августа.