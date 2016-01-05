Обнародован состав азербайджанской сборной на турнир лицензионного характера "Рио-2016"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародован состав азербайджанской сборной на Европейский классификационный турнир лицензионного характера на летние олимпийские игры Рио-де-Жанейро-2016.

Как сообщает Report, на турнир в Стамбуле, который начнется 16 января, отправятся 3 тхэквондиста.

Главный тренер сборной Реза Мехмандуст в женской борьбе предоставит шанс Патимат Абакаровой (49 кг) и Фариде Азизовой (67 кг), а среди мужчин - Миладу Бейжи Гарчегани (80 кг). Для получения лицензии на олимпиаду следует завоевать лицензию в финал во всех весовых категориях.

Отметим, что на предстоящей олимпиаде в соревнованиях по тхэквондо будут участвовать в целом 128 тхэквондиста, 64 из них женщины и 64 - мужчины. Согласно регламенту, каждой стране выдается лицензия в 4 весовых категориях, из которых 2 женщины, 2 - мужчины. Пока один из азербайджанских тхэквондистов - Радик Исаев (+80 кг) за счет набранных рейтинговых очков получил лицензию на "Рио-2016".