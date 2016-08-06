​Обама: на ОИ-2016 США напомнит всему миру, почему наша страна — золотой стандарт

Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прокомментировал церемонию открытия Олимпиады-2016.

Как передает Report, политик поприветствовал команду своей страны, а также сборную беженцев, которая впервые выступит на Играх.

«Готовимся встречать сборную США! Единство и многообразие нашей команды заставляет меня ей гордиться – и напоминает миру, почему Америка считается золотым стандартом. Также сегодня перед миром впервые предстанет команда беженцев. Она доказывает, что успеха можно добиться, несмотря на происхождение», – написал Обама в своем твиттере.

Обама не полетел в Бразилию, в его отсутствие американскую делегацию возглавляет госсекретарь США Джон Керри.