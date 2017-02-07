Обнародованы дата поступления в продажу билетов на Исламиаду и цены

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 19 марта выставят на продажу билеты предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности.

Как сообщили Report из Департамента по связям с общественностью и медиа Операционного комитета игр, на продажу будет выставлено свыше 500 000 билетов. Они охватят соревнования по 20-ти видам. Любители спорта смогут приобрести билеты через сайт baku2017.com и в 12-ти пунктах продажи в различных точках города. Билеты также будут предложены в торговых центра "Park Bulvar", "Gənclik" и "28 Mall". Кроме того, киоски по продаже билетов организуют в 16-ти спортивных объектах, где будут проходить игры.

Билеты, предусмотренные для всех 190 спортивных сессий, будут в пределах 2-5 манатов.

Дети в возрасте до 16-ти лет смогут приобрести билеты со скидкой на спортивные соревнования в 13-ти спортивных аренах.

Для детей в возрасте 2-16 лет билеты по назначению на соревнования, предстоящие на Арене имени Гейдара Алиева, Национальной гимнастической арене и Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будут стоить 1 манат, а на соревнования в остальных спортивных объектах – будут бесплатными.

Билеты на церемонию открытия на Бакинском олимпийском стадионе предусматриваются в пределах 20-200 манатов, а на церемонию закрытия – 10-100 манатов.