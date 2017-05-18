НОК: Проведение Исламиады в Баку - яркое доказательство, что Азербайджан является спортивной страной

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Наши спортсмены своими победами золотыми буквами вписали себя в историю Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде на церемонии вручения наград азербайджанских призеров Исламиады.

"Вчера мы взяли 9 золотых медалей, таким образом нарастив количество золотых медалей у Азербайджана до 50", - заявил Ч. Гусейнзаде.

По его словам, проведение Исламиады в Баку - яркое доказательство, что Азербайджан является крупной спортивной страной, которая сегодня идет в авангарде сильнейших спортивных государств мира.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Хады Раджабли отметил, что Азербайджан сегодня известен в мире, как страна, проводящаяся крупнейшие, в том числе спортивные, мероприятия.

"Проведением Исламиады Азербайджан дал месседж миру, что наша страна - миролюбива, гостеприимна и уделяет большое внимание спорту", - добавил депутат.

В ходе мероприятия отмечалось, что 17 мая азербайджанские спортсмены внесли в копилку 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей. В итоге Азербайджан обладает 50 золотыми, 29 серебряными и 21 бронзовой медалями.