Награждены азербайджанские спортсмены, получившие медали в последний день Исламиады

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Национальном олимпийском комитете в рамках "Дней победы" состоялась последняя встреча с азербайджанскими спортсменами, заработавшими медали на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017".

Как сообщает Report, на встрече в первую очередь был продемонстрирован видеоролик, посвященный церемонии закрытия. Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что президент Ильхам Алиев примет и поздравит сегодня всех спортсменов.

На мероприятии были награждены 8 азербайджанских спортсменов, получивших медали в последний день соревнований. Награды вручили вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Азер Алиев и вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде.

Отметим, что в последний день соревнований по ушу Эльчин Эминов (56 кг), Байрам Шаммадов (65 кг), Вугар Керимов (70 кг) заработали серебро, Орхан Хаматов (48 кг), Руслан Пиралиев (60 кг) и Парвиз Абдуллаев (75 кг) - бронзовые медали. В то же время женская команда по настольному теннису завоевала серебряные, мужская команда – бронзовые медали.