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    На Олимпийские игры в Рио было продано более 2,7 млн. билетов

    Отмечается, что проданы билеты на все финалы по легкой атлетике, включая стометровку

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пользуются большой популярностью у зрителей, в общей сложности на соревнования было продано 2,736 млн. билетов. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил директор по связям с общественностью оргкомитета "Рио-2016" Марио Андрада.

    "В общей сложности на Олимпийские игры было продано 2 миллиона 736 тысяч билетов", - сказал Андрада.

    При этом он отметил, что билеты на все финалы по легкой атлетике, включая стометровку, были проданы.

    Олимпийские игры проходят в Бразилии с 5 по 21 августа.

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