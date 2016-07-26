​Министр обороны: Бразилия не защищена от террористических атак

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Бразилия не защищена от террористических атак, но преступникам не позволят проникнуть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны Бразилии Рауль Юнгманн.

"Если вы спросите меня, неуязвимы ли мы, я отвечу, что это не так. Никто не является неуязвимым для террористических атак. Но пересечение границ – одно дело, а успешное внедрение на Олимпиаду – совершенно другое", – заявил Юнгманн.

21 июля в Бразилии прошла антитеррористическая операция, в ход которой была задержана группа людей, подозреваемых в подготовке теракта на Олимпиаде. Полиция Бразилии 25 июля заявила о задержании 12 подозреваемых в планировании и подготовке теракта на Олимпийских играх.

Олимпийские игры-2016 в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа.