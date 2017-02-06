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    Министр: Азербайджан не будет оплачивать расходы на поездку стран-участниц Исламиады

    Азад Рагимов: Некоторым бедным странам могут быть сделаны скидки на транспортные расходы и питание

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азад Рагимов сделал заявление в связи с помощью странам, не имеющим возможности участвовать на Играх исламской солидарности "Баку-2017". 

    Как сообщает Report, исполнительный директор Операционного комитета игр сообщил, что некоторым бедным странам могут быть сделаны скидки на транспортные расходы и питание.

    Он отметил, что согласно договору, Азербайджан не будет оплачивать расходы на поездку стран-участниц игр: "На питание каждая страна должна выделять 50 долларов в день на каждого своего участника. Мы можем сделать скидки некоторым бедным странам на транспортные расходы и питание".

    Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая.

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