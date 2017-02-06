Министр: Азербайджан не будет оплачивать расходы на поездку стран-участниц Исламиады

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азад Рагимов сделал заявление в связи с помощью странам, не имеющим возможности участвовать на Играх исламской солидарности "Баку-2017".

Как сообщает Report, исполнительный директор Операционного комитета игр сообщил, что некоторым бедным странам могут быть сделаны скидки на транспортные расходы и питание.

Он отметил, что согласно договору, Азербайджан не будет оплачивать расходы на поездку стран-участниц игр: "На питание каждая страна должна выделять 50 долларов в день на каждого своего участника. Мы можем сделать скидки некоторым бедным странам на транспортные расходы и питание".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая.