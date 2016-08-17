​Министерство молодежи и спорта прокомментировало поведение армянского спортсмена на Рио-2016

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта Азербайджана прокомментировало участие армянского борца Артура Алексаняна на прошедшей в Рио-де-Жанейро церемонии награждения XXXI летних Олимпийских игр в майке с изображением убитого на территории оккупированного Нагорного Карабаха Азербайджана Роберта Абаджяна.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самайя Мамедова, несмотря на то, что мы живем в условиях войны, азербайджанская сторона не является сторонницей политизации спорта.

По ее словам, действие армянского спортсмена 16 августа расценивается как злоупотребление Арменией победой спортсмена и попытка политизировать спортивную арену: "Армения, пытающаяся показать себя миру как угнетенный народ, своим поступком продемонстрировала истинную природу и в очередной раз доказала, что обладает недалеким мышлением".