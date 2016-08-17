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    ​Министерство молодежи и спорта прокомментировало поведение армянского спортсмена на Рио-2016

    Самайя Мамедова: Это расценивается как попытка Армении политизировать спортивную арену

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта Азербайджана прокомментировало участие армянского борца Артура Алексаняна на прошедшей в Рио-де-Жанейро церемонии награждения XXXI летних Олимпийских игр в майке с изображением убитого на территории оккупированного Нагорного Карабаха Азербайджана Роберта Абаджяна.

    Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самайя Мамедова, несмотря на то, что мы живем в условиях войны, азербайджанская сторона не является сторонницей политизации спорта.

    По ее словам, действие армянского спортсмена 16 августа расценивается как злоупотребление Арменией победой спортсмена и попытка политизировать спортивную арену: "Армения, пытающаяся показать себя миру как угнетенный народ, своим поступком продемонстрировала истинную природу и в очередной раз доказала, что обладает недалеким мышлением".

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