Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Кувейт

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет Кувейта дисквалифицирован из-за вмешательства правительства в его деятельность.

Как сообщает Report, решение об этом принял Международный олимпийский комитет (IOC).

До 27 октября предоставлено время для подачи апелляции. Если решение IOC останется в силе, спортсмены Кувейта не смогут представить страну на Летних олимпийских играх Рио-де-Жанейро-2016. Ранее Кувейтская футбольная ассоциация по той же причине столкнулась с наказанием ФИФА. Национальная команда страны и клубы были отстранены от турниров, проходящих под флагом Азиатской футбольной конфедерации и высшей футбольной организации.

Отметим, что участие кувейтской команды на 5-х Исламских играх в Баку в 2017 году также остается под вопросом.