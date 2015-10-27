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    Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Кувейт

    Спортсмены страны могут остаться в стороне от Рио-2016

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет Кувейта дисквалифицирован из-за вмешательства правительства в его деятельность. 

    Как сообщает Report, решение об этом принял Международный олимпийский комитет (IOC).

    До 27 октября предоставлено время для подачи апелляции. Если решение IOC останется в силе, спортсмены Кувейта не смогут представить страну на Летних олимпийских играх Рио-де-Жанейро-2016. Ранее Кувейтская футбольная ассоциация по той же причине столкнулась с наказанием ФИФА. Национальная команда страны и клубы были отстранены от турниров, проходящих под флагом Азиатской футбольной конфедерации и высшей футбольной организации. 

    Отметим, что участие кувейтской команды на 5-х Исламских играх в Баку в 2017 году также остается под вопросом. 

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