Мехрибан Алиева: Этим вечером мы объединяем исламский мир

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджана, председатель оргкомитета "Баку-2017" Мехрибан Алиева, выступая на торжественной церемонии открытия IV Игр исламской солидарности "Баку-2017"поприветствовала спортсменов, принимающих участие на Исламиаде. Как сообщает Report, М. Алиева поблагодарила Спортивную федерацию исламской солидарности за то, что проведение IV Игр исламской солидарности было доверено Азербайджану.

"Это большая честь для нас, что вы сегодня здесь. Этим вечером мы объединяем исламский мир. Азербайджан гордится этим", - заявила М. Алиева.