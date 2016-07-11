Российская теннисистка Мария Шарапова лишилась возможности поехать на Олипиаду в Рио

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне перенес на сентябрь решение по делу об апелляции россиянки Марии Шараповой, дисквалифицированной на два года за использование допинга.

Как сообщает Report, Шарапова лишилась шансов принять участие в Олимпийских играх 2016 года, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро.

"Мария Шарапова и Международная федерация тенниса согласились отложить решение КАС до сентября 2016 года", - говорится в заявлении суда.

"Решение, как ожидается, будет опубликовано до 19 сентября", - говорится в документе.

Теннисистка подала апелляцию на решение Международной федерации тенниса дисквалифицировать ее на два года в середине июня.

Решение федерации основывалось на результатах допинг-пробы, взятой 26 января 2016 года после четвертьфинала Australian Open в Мельбурне.

В ней был обнаружен запрещенный к употреблению спортсменами препарат мельдоний.