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    Российская теннисистка Мария Шарапова лишилась возможности поехать на Олипиаду в Рио

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне перенес на сентябрь решение по делу об апелляции cпортсменки

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне перенес на сентябрь решение по делу об апелляции россиянки Марии Шараповой, дисквалифицированной на два года за использование допинга.

    Как сообщает Report, Шарапова лишилась шансов принять участие в Олимпийских играх 2016 года, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро.

    "Мария Шарапова и Международная федерация тенниса согласились отложить решение КАС до сентября 2016 года", - говорится в заявлении суда.

    "Решение, как ожидается, будет опубликовано до 19 сентября", - говорится в документе.

    Теннисистка подала апелляцию на решение Международной федерации тенниса дисквалифицировать ее на два года в середине июня.

    Решение федерации основывалось на результатах допинг-пробы, взятой 26 января 2016 года после четвертьфинала Australian Open в Мельбурне.

    В ней был обнаружен запрещенный к употреблению спортсменами препарат мельдоний.

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