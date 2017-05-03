Мадат Гулиев: На Играх исламской солидарности безопасность будет полностью обеспечена

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "IV Игры исламской солидарности проводятся на государственном уровне. Значение данного мероприятия для государства очень большое. Вы знаете, что 2017 год был объявлен президентом Ильхамом Алиевым "Годом исламской солидарности".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев в заявлении журналистам.

М.Гулиев отметил, что безопасность мероприятия будет полностью обеспечена.