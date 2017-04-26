Кубинский медалист чемпионата мира привлечен к сборной Азербайджана

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В сборную Азербайджана по атлетике привлечен новый легионер.

Об этом Report сообщил главный тренер сборной Магеррам Султанзаде.

По словам М.Султанзаде, два дня назад получено разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций для представления Азербайджана во всех соревнованиях кубинцем Алексисом Копелло Санчесом, прыгающим в длину в три толчка: "Мы, согласно правилам, прождали три года для представления Копелло Азербайджана. В этот период Алексис не принимал участие ни в каких соревнованиях. Больше нет никаких проблем для представления им нашей страны".

После прихода 31-летнего спортсмена количество известных атлетов по прыжкам в длину в три толчка в сборной Азербайджана достигло двух человек. До того на международные соревнования отправлялся Назим Бабаев.

По мнению Султанзаде, появление нового атлета не отрицательно, а положительно скажется на уровне подготовки Бабаева: "Когда Назим был один, в его результатах не было роста. Но теперь увеличится конкуренция. Хотя Копелло три года не выступал ни в каких соревнованиях, зимой на тренировках показал результат 17,10 метров. Подразумевается участие обоих спортсменов в организуемых в Баку IV Играх исламской солидарности".

Отметим, что Алексис Копелло Санчес был победителем Панамериканских игр в 2011 году и бронзовым призером чемпионата мира в 2009 году. Он участвовал в летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году, но не попал в число призеров. Наилучший результат Копелло – 17,68 метров.