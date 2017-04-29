Казахстан будет представлен на IV Играх исламской солидарности в четырех видах спорта

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Казахстан будет представлен в четырех видах спорта на IV Играх исламской солидарности в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, 35 спортсменов будут выступать в таких видах спорта, как бокс, борьба, дзюдо, тхэквондо.

Всего казахстанская делегация будет состоять из 50 человек, из них 10 человек тренерского состава, а также глава делегации, представитель штаба, врачи и пресс-атташе.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.