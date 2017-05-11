Исламиада: Женская сборная Азербайджана по гандболу прошла в полуфинал как лидер группы

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Участвующая в IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" женская сборная Азербайджана по гандболу провела последний матч в групповом этапе.

Как передает Report, соперницами азербайджанской команды были спортсменки сборной Турции.

В первой половине владельцы игрового поля одержали победу со счетом 10:8, а после перерыва счет стал 27:22.

После этого результата сборная Азербайджана одержала победу на всех встречах в группе и стала единым лидером с 6 очками. В предыдущих матчах команда, главным тренером которой является Георгий Воронов, обыграла Узбекистан со счетом 47:21, а Камерун – со счетом 28:26.

В полуфинале соперником будет не сумевший набрать очки и занявший последнее место в группе Узбекистан. А набравшая 4 очка Турция встретится с обладающим 2 очками и занявшим 3 место Камеруном. Встречи пройдут 13 мая.

Финал запланирован на 14 мая.