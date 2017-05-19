Исламиада: Прошли полуфинальные встречи по настольному теннису - ФОТО

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" прошли полуфинальные встречи по настольному теннису.

Как сообщает Report, представительница Азербайджана Жинг Нинг, победив иранку Неду Шахсавари, завоевала путевку в финал. В решающей встрече спортсменка встретится с представительницей Турции Мелек Ху.

Еще одна азербайджанская теннисистка Миао Ванг, проигравшая в полуфинале М.Ху, встретится с Н.Шахсавари в матче за 3 место.

Отметим, что встречи за медали начнутся в 16:00.

Фото: Фири Салим