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    Исламиада: Объявлен состав азербайджанской национальной сборной по настольному теннису

    Соревнования по настольному теннису пройдут с 17 по 22 мая

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Был объявлен состав азербайджанской сборной по настольному теннису, которая примет участие в Играх исламской солидарности в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Игр, в состав сборной войдет 8 спортсменов.

    В соревнованиях среди мужчин Азербайджан представят Везир Аллахвердиев, Хинханг Ю, Хинью Янг и Ченхи Ванг, среди женщин - Марьям Иманова, Зинг Нинг, Хингтаи Чэн и Миао Ванг.

    Отметим, что Исламиада пройдет с 12 по 22 мая. Соревнования по настольному теннису состоятся с 17 по 22 мая.

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