Исламиада: Объявлен состав азербайджанской национальной сборной по настольному теннису

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Был объявлен состав азербайджанской сборной по настольному теннису, которая примет участие в Играх исламской солидарности в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Игр, в состав сборной войдет 8 спортсменов.
В соревнованиях среди мужчин Азербайджан представят Везир Аллахвердиев, Хинханг Ю, Хинью Янг и Ченхи Ванг, среди женщин - Марьям Иманова, Зинг Нинг, Хингтаи Чэн и Миао Ванг.
Отметим, что Исламиада пройдет с 12 по 22 мая. Соревнования по настольному теннису состоятся с 17 по 22 мая.
Şamo QuliyevАвтор новости
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