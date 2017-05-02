Исламиада: Объявлен состав азербайджанской национальной сборной по настольному теннису

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Был объявлен состав азербайджанской сборной по настольному теннису, которая примет участие в Играх исламской солидарности в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Игр, в состав сборной войдет 8 спортсменов.

В соревнованиях среди мужчин Азербайджан представят Везир Аллахвердиев, Хинханг Ю, Хинью Янг и Ченхи Ванг, среди женщин - Марьям Иманова, Зинг Нинг, Хингтаи Чэн и Миао Ванг.

Отметим, что Исламиада пройдет с 12 по 22 мая. Соревнования по настольному теннису состоятся с 17 по 22 мая.