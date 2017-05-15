Исламиада: Мужская сборная Азербайджана по дзюдо завоевала золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по дзюдо на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" завоевала золото.

Как сообщает Report, члены команды одолели в финале команду Алжира.

Сборная Азербайджана, одолев в финале команду из Алжира, поднялась на высшую ступень почетного пьедестала.

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Женская сборная Азербайджана по дзюдо на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" завоевала серебряную медаль.

Как сообщает Report, наша сборная, одолевшая команду из Узбекистана в групповом этапе со счетом 3:2, в финале проиграла Турции.

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Выступившая в IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" команда дзюдоистов Азербайджана вышла в финал.

Как сообщает Report, представитель страны-организатора в полуфинале победил Узбекистан со счетом 4:1

До этого команда Азербайджана победила Кыргызстан и Турцию. В финале соперником станет победитель встречи Казахстан - Алжир.

Фото: Фири Салим