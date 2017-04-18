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    Исламиада: Календарь первого дня соревнований

    В первый день состоятся игры группового этапа по футболу среди мужчин

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Определено время соревнований по всем видам спорта в рамках организуемых в Баку IV Игр исламской солидарности. В связи с этим информационное агентство Report приступает к ежедневному размещению календаря.

    Соревнования стартуют на 4 дня раньше церемонии открытия - 12 мая. В первый день состоятся игры группового этапа по футболу среди мужчин. Сборная Азербайджана U23 встретится с национальной командой Камеруна. Встреча состоится на Bayıl Arena.

    Стоимость билетов на футбольные матчи составляет 3 маната.

    Отметим, что церемония открытия IV Игр исламской солидарности пройдет 12 мая. Церемония начнется в 21:00. Церемония закрытия назначена на 20:00 22 мая.

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