Исламиада: Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали еще 2 медали

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Два азербайджанских тяжелоатлета завоевали медали на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017".

Как передает Report, выступившая в весовой категории 69 кг Анастасия Ибрагимли завоевала золотую медаль.

Она подняла штангу в 100 кг, а с толчка справилась с тяжестью 119 кг. В сумме она показала результат в 219 кг и заняла самую высокую ступень почетного пьедестала.

Туркменка Гюльнабат Кадырова показала результат в 214 кг (99 кг + 115 кг) и стала обладательницей серебра, а узбечка Мансурахон Мамасалиева стала бронзовой призершей с результатом 203 кг (91 кг + 112 кг).

В весовой категории 69 кг Эльнура Аббасова в общей сложности показала результат 184 кг (82 кг + 102 кг) и стала бронзовой призершей игр. Туркменка Полина Гурева стала чемпионкой с показателем 193 кг (88 кг + 105 кг), а узбечка Кумушхон Файзуллаева завоевала серебряную медаль с результатом 187 кг (84 кг + 103 кг).