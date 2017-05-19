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    Исламиада: Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль по прыжкам в воду

    На этот раз в женских соревнованиях выиграла Ольга Быковская

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" по прыжкам в воду сборная Азербайджана завоевала очередную медаль.

    Как сообщает Report, в женских соревнованиях по прыжкам в воду с высоты 10 метров Ольга Быковская заняла самую высокую ступень почетного пьедестала. Она набрала 275,85 очков.

    Обладательницей серебряной медали с 167,70 очками стала Делла Харимурти (Индонезия) и турчанка Синем Саглам (161,95 очков).

    Отметим, что первую медаль по прыжкам в воду завоевал вчера представитель Азербайджана Дмитрий Сорокин.  

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