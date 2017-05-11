Исламиада: Афганистан из-за материальных трудностей не сможет привезти в Баку 70 спортсменов

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Афганистан на проходящих в Баку IV Играх исламской солидарности будет представлен 17 спортсменами. Об этом заявил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета страны Эхсанулла Неро в своем интервью изданию "Tolo News”

По его словам, спортсмены страны будут представлены в следующих видах спорта: ушу (5), дзюдо (3), борьба (5), плавание (2), пара-атлетика (2).

Э. Неро заявил, что для Исламиады была подготовлена делегация из 110 человек, однако из-за материальных трудностей участие 70 спортсменом будет невозможным.

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут с 12 по 22 мая. Однако 8 мая уже был дан старт соревнованиям по футболу и гандболу, а с сегодняшнего дня стартовали соревнования по волейболу.